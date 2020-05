Picchia compagna e tenta di buttarla dal balcone, arrestato

Un uomo è stato arrestato ad Alassio (Savona) dalla polizia di Stato con l'accusa di tentato omicidio e maltrattamenti nei confronti della compagna. Gli agenti della squadra Volante sono intervenuti in un appartamento per quella che sembrava una banale lite familiare. Una volta in commissariato, però, la donna ha rivelato che i maltrattamenti si protraevano da anni, denunciando anche un tentativo da parte del compagno, al culmine di una violenta lite, di buttarla giù dal balcone del sesto piano. Immediatamente sono scattate le indagini, in collaborazione con la Procura di Savona, e per l'uomo sono arrivati gli arresti domiciliari. "La donna è salva - fa sapere il commissario Gilda Pirrè - potrà ricominciare una nuova vita e sarà seguita dalla rete di supporto alle donne vittime di maltrattamenti". (ANSA).