Galliera e Università insieme per sanificazione green in ospedale

Sviluppare processi antibatterici "green", attraverso l'utilizzo di estratti vegetali aventi attività antibatterica. E' l'obiettivo di un progetto per la sanificazione delle superfici in ambito ospedaliero del Galliera, con l'Unità di Igiene ospedaliera, con diversi dipartimenti dell'Università degli Studi di Genova. Il progetto, finanziato dalla Compagnia San Paolo (168mila euro), riguarda lo studio e la realizzazione di molecole innovative per la disinfezione degli ambienti delle strutture sanitarie, al fine di prevenire la diffusione delle infezioni correlate all'assistenza. "Siamo molto contenti che la Compagnia San Paolo abbia creduto in questo progetto, finanziandolo - dice la Prof.ssa Maria Luisa Cristina, responsabile del progetto e del'Unità di Igiene ospedaliera E.O. Ospedali Galliera -. Siamo convinti che, grazie alla messa a punto di nuove strategie per la disinfezione degli ambienti delle strutture sanitarie, tra le quali ci auguriamo possa rientrare anche il prodotto della nostra ricerca, si possa contribuire significativamente a limitare la trasmissione delle infezioni correlate all'assistenza, ridurre i decessi e ridurre i costi sanitari".

