Fase 2: Sarzana a Lamorgese, aprire il confine con Toscana

Famiglie divise da un confine invisibile: accade anche a Sarzana (La Spezia) dove attraversando la Variante Aurelia si finisce nel comune di Fivizzano, che però è in un'altra regione. Si passa in dieci metri da Liguria a Toscana. Il divieto di spostarsi in altra regione, previsto dal Dpcm, crea problemi alle terre di confine.

Come la Val di Magra, a cavallo tra Liguria e Toscana e che vede territori e servizi interconnessi. Per questo la sindaca di Sarzana, Cristina Ponzanelli, ha scritto una lettera alla ministra dell'Interno Luciana Lamorgese per richiedere un "urgente intervento affinché le vigenti disposizioni tengano conto e vengano adattate a realtà territoriali come la nostra e numerosissime altre in Italia, consentendo gli spostamenti già consentiti all'interno delle stesse regioni quantomeno tra comuni confinanti". I cittadini infatti, per usufruire di servizi, sono costretti a "percorsi più lunghi, aumentando così il rischio contagio". Così, paradossalmente, a Sarzana non si può attraversare la strada per andare da un proprio congiunto a 10 metri ma si può raggiungere un parente a Ventimiglia a 280 km di distanza. (ANSA).