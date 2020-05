Covid: Liguria, 78 contagi, 11 morti, 104 guariti

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Sono 78 le persone contagiate dal Covid in Liguria nelle ultime 24 ore, in calo rispetto al dato di ieri che ne registrava 94. Purtroppo ci sono ancora 11 decessi che portano il numero totale dei morti dall'inizio dlela pandemia a 1263. Ma aumentano i guariti con doppio tampone negativo: 104, per un totale di 2434. Complessivamente in regione ci sono 37 positivi in meno rispetto a ieri. I test fatti in 24 ore sono stati 2085 pr un totale di 6353. Gli ospedalizzati sono 563, 19 meno di ieri. In terapia intensiva ci sono 46 prsone, 11 meno di ieri. Al domicilio in isolamento ci sono 2613 persone, 53 meno di ieri. Guariti a domicilio ma ancora positivi sono in 1848, 35 più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 1642 persone, 206 in meno di ieri. (ANSA).