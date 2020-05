Cerca sfondare porta ex, arrestato

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Ha scoperto dove abitava la ex e ha cercato di sfondare la porta di casa a calci e pugni. E quando sono arrivati i carabinieri di Sestri Levante, ha spintonato due militari contro il muro. L'uomo, 40 anni, è stato arrestato per lesioni, resistenza a pubblico ufficiale e tentata violazione di domicilio. A chiamare i soccorsi è stata la donna in preda al panico. I due militari hanno riportato traumi giudicati guaribili in sei giorni. (ANSA).