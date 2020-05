A12 riapre tardi,autisti infuriati

(ANSA) - GENOVA, 08 MAG - Automobilisti e camionisti infuriati stamani per la mancata apertura del tratto autostradale della A12 tra Chiavari e Rapallo. "Doveva essere chiuso fino alle 6 ed ha riaperto solo alle 9" denuncia il Comitato Autostrade Chiare. Code si sono formate in direzione Genova mentre l'Aurelia, unica strada alternativa per superare il blocco "è stata bloccata dai Tir" denuncia il comitato.

"Migliaia di persone ferme, che non raggiungeranno in tempo il lavoro, in questo già difficile momento, ambulanze bloccate.

pazienti bloccati. Servizi di soccorso triplicati in termine di tempo di svolgimento" conclude la nota. (ANSA).