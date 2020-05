200 partite Iva in piazza a Sanremo contro il governo Conte

Circa duecento le partite Iva che nel pomeriggio hanno manifestato in piazza Colombo a Sanremo, distribuendo pane e cipolle, in segno di protesta contro il governo, accusato non solo di aver messo in ginocchio il sistema produttivo italiano, ma anche di non aver dato sufficienti mezzi e garanzie per la ripresa. C'erano rappresentanti di tutte le categorie produttive. "Chiediamo al Presidente della nostra Regione, Giovanni Toti di portare a Roma le nostre ragioni - afferma Maurizio Pinto, uno degli organizzatori -. Non vogliamo essere abbandonati, ma aiutati". Diversi gli slogan contro il premier Conte: "400 miliardi di bugie per le imprese", recita uno dei cartelli mostrato da una partecipante. E poi: "Lo Stato c'è" è la scritta che campeggia sopra una foto del premier con il naso da pinocchio. "Quella di oggi è una distribuzione alimentare - afferma Alessio Graglia, un altro organizzatore - che ad oggetto una protesta contro il governo, che ci ha abbandonato. Le nostre istanze non sono mai state accolte dal governo, siamo stati chiusi in casa per oltre due mesi ed ora è tempo di scendere in piazza, perché i nostri diritti non vengano calpestati ulteriormente". (ANSA).