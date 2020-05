Spaccia ai domiciliari durante lockdown

(ANSA) - SAVONA, 07 MAG - Spacciava droga nonostante fosse ai domiciliari, ricevendo i clienti durante il periodo di lockdown e facendosi pagare in denaro, gioielli o prestazioni sessuali a tutte le ore del giorno e della notte. L'uomo, savonese di 47 anni, pregiudicato, è stato arrestato stamani all'alba dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Savona, dopo indagini sollecitate da alcuni cittadini che avevano notato il via-vai nella casa del pregiudicato. Con lui è finito nei guai anche un avvocato,fermato per un controllo Covid il 24 aprile e arrestato perché trovato in possesso di oltre 50 grammi di cocaina. L'avvocato, cui èn stata notificata l'ordinanza in carcere, era il'cavallino' del pregiudicato arrestato stamani e effettuava le consegne di droga in cambio di sostanze stupefacenti. (ANSA).