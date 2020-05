Pescata aguglia imperiale 20 kg

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - Prima uscita in mare, dopo la lunga pausa per il virus, super fortunata per il lavagnese Fabrizio Capecchi che questa mattina ha pescato alla traina con il suo kayak una aguglia imperiale lunga 1,85 mt e del peso di 20 kg.L esemplare è stato pescato bei pressi di punta Manara tra Sestri Levante e Riva Trigoso. Le splendide giornate e il mare calmo hanno invogliato molti appassionati ad uscire in mare anche la notte con le lampare. Nel Golfo del Tigullio si vede navigare già anche qualche imbarcazione a vela. (ANSA).