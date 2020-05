Cisl, regole lavoro medici bordo

"Riteniamo sia necessario aprire immediatamente tavoli di confronto tra le diverse compagnie di navigazione e le organizzazioni sindacali di categoria medico-sanitaria". Lo chiede in una nota Salvatore Fedele, medico di bordo della Cisl Medici Liguria: "Tavoli di confronto mediante cui redigere protocolli operativi che, in forma chiara e il massimo rigore scientifico, contengano nei loro articolati la precisa declinazione delle azioni necessarie alla realizzazione di un'organizzazione di bordo sicura per il medico e per gli altri operatori sanitari, qualora presenti, nei casi di emergenza epidemica. E' necessario che vengano individuati con precisione gli spazi dedicati al personale sanitario (infermerie o hospital, a seconda della tipologia della nave) quelli del personale marittimo e quelli dei passeggeri". (ANSA).