11 morti in piu' in Liguria

(ANSA) - GENOVA, 07 MAG - La Liguria ha registrato 11 morti in pu' di ieri per un totale di 1252 persone morte dall'inizio della pandemia. I positivi in Liguria sono scesi invece a 5061, 29 in meno di ieri, e anche gli ospedalizzati sono in calo: 582 (di cui 57 in terapia intensiva), cioè 25 in meno. All' isolamento domiciliare ci sono 2666 persone, 33 in meno di ieri.

I gariti con 2 test negativi consecutivi 2330, 112 più di ieri.