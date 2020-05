Peschereccio affonda in Darsena a Genova, uomo in salvo

(ANSA) - GENOVA, 06 MAG - Un peschereccio è affondato all'alba nella Darsena di Genova. L'uomo che era a bordo è riuscito a salvarsi buttandosi in acqua. L'imbarcazione potrebbe essere affondata per una falla nello scafo. Sul posto sono intervenuti i sommozzatori dei vigili del fuoco e la capitaneria di porto che hanno tra l'altro provveduto a mettere panne assorbenti per evitare l'inquinamento delle acque. In corso gli esami per capire i motivi dell'affondamento avvenuto all'interno del porto di Genova nei pressi del MuMa, il Museo del mare.

