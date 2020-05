Minaccia due ragazze, arrestato

La polizia di Genova ha arrestato un uomo di 51 anni, italiano, accusato di tentata violenza sessuale pluriaggravata. L'uomo, secondo quanto accertato dagli agenti delle volanti, ieri pomeriggio ha inseguito, armato di coltello, due ragazze che stavano portando a spasso il cane.

I poliziotti hanno raggiunto le due ragazze e hanno trovato l'uomo che ancora tentava di avvicinarle. Le giovani hanno raccontato che poco prima, mentre erano in prossimità dei giardini Govi per far passeggiare i loro cani, erano state avvicinate dall'uomo che aveva iniziato a importunarle togliendosi la maglia. Dopo ha continuato a fare proposte sessuali sempre più esplicite. Quando le due si sono allontanate, l'uomo ha estratto un coltello a serramanico e ha preso un grosso ramo e ha iniziato a seguirle, minacciandole e insultandole. Quando gli agenti sono arrivati, l'uomo stava ancora importunando le due. (ANSA).