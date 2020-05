Familiari Morandi, soldi non compensano

"Sul rinnovo delle concessioni autostradali pensiamo a quanti risparmi sono stati fatti in questi anni sulle manutenzioni di queste infrastrutture e ai conseguenti utili portati alle stelle, non crediamo che i soldi messi ora sul piatto possano compensare tutto questo, che ha portato alla morte di 43 persone". Lo scrive in una lettera Egle Possetti, presidente del comitato Ricordo vittime di ponte Morandi, commentando le notizie su un eventuale rinnovo della concessione ad Aspi. Possetti ricorda le vittime: "Per dare loro dignità dovranno essere ricordati come vittime di una strage".