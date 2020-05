Coronavirus: in Liguria 11 nuovi decessi

In Liguria si registrano 11 nuove vittime con covid 19. Ma i casi positivi continuano a scendere, riducendosi di 85 unità per un totale di 5.090 persone attualmente positive, grazie a 150 guariti (con doppio tampone negativo). Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono 2.218. I nuovi contagi sono 76. I test effettuati in regione salgono a 59.693, ovvero 2.071 più di ieri. Gli ospedalizzati sono scesi di 44 unità a 607 (59 in terapia intensiva). E' quanto emerge dal bollettino quotidiano.

La Liguria, ha annunciato il presidente della Regione Giovanni Toti, si organizza per screening sierologici di massa a "tutti i lavoratori che vorranno farlo tornando al lavoro dalla prossima settimana". L'agenzia regionale Alisa definirà un protocollo e farà un bando per fornirli a un prezzo convenuto in modo che anche le "piccolissime imprese che non hanno un medico del lavoro o un'organizzazione interna" adeguata possano offrire i test ai dipendenti. "Vogliamo mantenere monitorata la situazione in modo stringente per assicurarci che i contagi continuino a scendere", ha detto.