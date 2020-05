Boom domande per digitalizzare Pmi

Si è chiuso in un solo giorno con l'esaurimento della dotazione finanziaria il bando della Regione Liguria da 3,5 milioni di euro a sostegno della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese in conseguenza dell'emergenza Covid-19, ben 2.136 le domande presentate per un totale di quasi 8 milioni di euro richiesti.

"In una sola giornata abbiamo di gran lunga raddoppiato il plafond messo a disposizione, valutiamo di stanziare ulteriori risorse per accogliere il più alto numero di richieste", commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico Andrea Benveduti.

L'agevolazione, riservata alle microimprese e ai professionisti liguri per implementare il proprio parco tecnologico con contributi a fondo perduto a copertura del 60% dell'investimento, permette l'acquisto di software, hardware o servizi specialistici che consentano il miglioramento dell'efficienza dell'impresa e la continuità dell'attività aziendale, anche durante l'emergenza Covid-19, mediante le modalità di lavoro agile. (ANSA).