Fumano stupefacenti in spiaggia, 8 multati

Si ritrovano in spiaggia per fumare stupefacenti ma vengono 'pizzicati' dai carabinieri che li identificano per il consumo di droga e li denunciano per violazione delle norme sul distanziamento sociale. E' successo sul litorale di Albisola. I ragazzi, 8 in tutto e maggiorenni, sono stati sorpresi dai militari sull'arenile di Albisola Superiore, vicino a uno stabilimento balneare mentre, ovviamente senza mascherina né guanti, sitavano consumando stupefacenti.Sono stati tutti identificati e segnalati alla prefettura come assuntori. (ANSA).