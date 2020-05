Sampdoria: domani visite mediche per tutti

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - Nella giornata di domani tutti i giocatori della Sampdoria saranno sottoposti a tutte le visite di rito con gli uomini di Claudio Ranieri che saranno poi divisi in due gruppi. Da giovedì, il centro sportivo Mugnaini di Bogliasco sarà a disposizione di Quagliarella e compagni "per lo svolgimento facoltativo di attività sportiva individuale". Un primo passo verso la ripresa in casa blucerchiata, aspettando di conoscere i prossimi sviluppi. (ANSA).