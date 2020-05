Coronavirus: in Liguria Covid team nati ai primi di marzo

(ANSA) - GENOVA, 05 MAG - In Liguria sono nati il 6 marzo scorso i covid team, le squadre di medici e infermieri che gestiscono l'assistenza domiciliare dei pazienti affetti da covid che non necessitano di ricovero ospedaliero o dimessi dall'ospedale o con sintomi covid (in questo caso possono fare anche il tampone). La Liguria è stata la prima regione a istituirli.. Sono stati definiti Gsat: gruppi strutturati di assistenza territoriale. Sono state formate 24 squadre (8 a Genova, 5 a Savona, 4 a Imperia, 4 a Spezia, 3 nel Tigullio e Golfo Paradiso). La Asl genovese sta lavorando per portare le squadre da 8 a 11. La difficoltà sta nel reperire i Dpi, in particolare i camici.

La Liguria ha anche creato, sempre nel genovesato, le squadre tampone: sono cinque. (ANSA).