Pusher usa chat per clienti, denunciato

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Usava la chat di Instagram per vendere la droga ma l'escamotage è stato scoperto dalla polizia del commissariato di Chiavari che ha denunciato un ragazzo di 19 anni di origini cubane. Il ragazzo è stato beccato sabato pomeriggio mentre scendeva da un treno alla stazione di Sestri Levante. Gli agenti, in servizio per il rispetto delle norme anti contagio, lo hanno notato mentre guardava due giovanissimi già conosciuti come assuntori di stupefacenti. Lo hanno bloccato e gli hanno trovato 50 grammi di hashish nascosti nel cappuccio della felpa. A quel punto è scattata la perquisizione in casa dove i poliziotti hanno trovato un bilancino di precisione, alcuni grammi di marijuana e un telefono cellulare nel quale sono state trovate numerose chat con uno dei due ragazzini dove si parlava di acquisti di droga. Tutti e tre sono stati anche sanzionati per violazione delle norme per contrastare il diffondersi del Coronavirus. (ANSA).