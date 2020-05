Genova ricorda on line Spedizione Mille

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Festa on line per il 160° anniversario della Spedizione dei Mille, che ricorre domani, l'ultimo grande episodio della Genova risorgimentale, che nella primavera del 1860 fu il vero quartier generale della leggendaria impresa. Questo storico 5 maggio verrà ricordato domani con post e stories sui canali Facebook e Instagram dei Musei di Genova e del Museo del Risorgimento. Inoltre, domani alle 11, cliccando sul link facebook.com/ANVRG/ sarà possibile seguire in diretta la conferenza 'Garibaldi per la pace e la libertà' a cura di Enzo Baldini, già docente all'Università di Torino e presidente genovese dell'Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini. (ANSA).