Coronavirus: a Spezia minor numero contagiati, 1 su 260

Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini plaude "alla gestione dell'emergenza della Regione Liguria. Anche la nostra città ha fatto la sua parte e dalla fotografia scattata dalla Protezione Civile siamo la città migliore in tutta la Liguria per il minor numero di contagiati".

La Spezia infatti ha circa 1 contagiato ogni 260 persone "mentre Genova ne ha uno ogni 174, Savona uno ogni 219 e Imperia uno ogni 156. Questi dati - prosegue Peracchini - sono il risultato del grande senso di responsabilità dei cittadini unito alla conferma della coerenza delle norme di comportamento per le quali il Comune ha esercitato funzione di supporto alle decisioni del Governo in accordo con le Regioni. Chiedo a tutti i parlamentari che sostengono il Governo - conclude il sindaco della Spezia - di impegnarlo nel destinare risorse agli Enti Locali e la massima collaborazione affinché quanto prima venga licenziato il cosiddetto 'decreto aprile' a sostegno dei Comuni e di tutti i cittadini". (ANSA).