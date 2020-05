Brindisi per allentanento lockdown, 7 multe

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Avevano deciso di festeggiare l'allentamento del lockdown al ristorante con un brindisi notturno ma sono stati scoperti dai carabinieri che hanno interrotto la festicciola tra amici, In sette sono stati denunciati per violazione delle norme previste dal dpcm. E' successo a Celle Ligure, nel savonese. I carabinieri, impegnati in un apposito servizio finalizzato al rispetto della normativa sanitaria in atto, nel transitare nel centro del paese hanno notato le luci di un ristorante accese e hanno deciso di entrare. All'interno si sono trovati il titolare e 6 clienti con in mano i bicchieri a bere tranquillamente senza alcuna protezione individuale e senza rispettare nemmeno il distanziamento di sicurezza. I militari li hanno rimandati a casa dopo averli multati . Per il titolare del ristorante verrà proposta anche la sospensione dell'attività. (ANSA).