Bambino cade da finestra di casa non è in pericolo di vita

(ANSA) - GENOVA, 04 MAG - Un bambino di otto anni è caduto questa mattina dalla finestra della sua abitazione, al secondo piano, a Calvari, in Val Fontanabuona. Il piccolo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Gaslini con l'elicottero dei vigili del fuoco. Ha riportato un trauma cranico e una frattura del femore, ma non sarebbe in pericolo di vita. Secondo una prima ricostruzione si tratterebbe di un incidente domestico. (ANSA).