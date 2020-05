Resta tra sbarre, liberato capriolo

I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a Gallinara, nel comune di Moconesi, per soccorrere un capriolo rimasto incastrato in una ringhiera. I vigili del fuoco hanno allargato le sbarre di ferro e hanno liberato l'animale ancora in buone condizioni di salute. Il capriolo ha immediatamente guadagnato la macchia. (ANSA).