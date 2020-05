Ponte: Bagnasco, soddisfazione non oscura ricordo

"La giusta soddisfazione" per il nuovo ponte sul Polcevera "non oscura la memoria e Genova non dimentica la tragedia che abbiamo tutti vissuto". Lo ha detto il cardinale Angelo Bagnasco, nell'omelia pronunciata questa mattina durante la celebrazione che ha presieduto nella cappella della Parrocchia di S.Bartolomeo della Certosa. "La struttura è completata con l'ultimo impalcato - ha detto il porporato - e presto sarà rifinita e percorribile: la città sarà ricongiunta grazie all'arteria più veloce. La soddisfazione è grande, e l'ammirazione va oltre il nostro Paese. Ma a giusta soddisfazione - ha proseguito il porporato - non oscura, però, la memoria, e Genova non dimentica la tragedia che abbiamo tutti vissuto: essa deve restare nei nostri cuori, e restare. Restare come preghiera per le vittime, come vicinanza ai loro parenti e amici, agli sfollati del quartiere, a quanti hanno perso il lavoro". (ANSA).