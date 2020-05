Anziano morto in casa con ferita da coltello

I carabinieri del comando provinciale di Genova indagano sulla morte di un uomo di 87 anni trovato nella sua casa a Mezzanego con una ferita da coltello al torace. Secondo una prima ricostruzione l'anziano si sarebbe suicidato. La casa, infatti era in ordine e non ci sarebbero segni di effrazione. L'uomo, che viveva da solo, non ha lasciato biglietti. L'arma usata è un coltello da cucina di un set tenuto nell'abitazione. I militari sono intervenuti dopo la chiamata di un vicino di casa che aveva notato le tapparelle chiuse in pieno giorno. La salma è stata messa a disposizione dell'autorità giudiziaria e verrà eseguita l'autopsia, per escludere altre ipotesi. (ANSA).