Indagine sui tempi delle richieste di dpi in Rsa

Tra i filoni di indagine per epidemia colposa, per le morti nelle Rsa genovesi di anziani contagiati dal Coronavirus, spunta anche quello sui possibili ritardi nella richiesta di forniture e nella distribuzione di Dpi per il personale. In questi giorni i carabinieri del Nas, guidati dal maggiore Massimo Pierini, hanno acquisito bolle, mail e documentazione con cui i dirigenti delle strutture hanno chiesto l'invio dei dispositivi di protezione. (ANSA).