Fase 2: nel Tigullio bus potranno saltare fermate

(ANSA) - GENOVA, 02 MAG - Nel Tigullio e golfo Paradiso, Atp, azienda di trasporto della Città Metropolitana di Genova, da lunedì chiederà ai passeggeri di salire sui bus con la protezione di naso e bocca; i passeggeri dovranno viaggiare o sui sedili accessibili (lo sono alternativamente) o in piedi su adesivi marcatori installati appositamente sulle pedane. Niente vendita di biglietti a bordo, entrate e uscite diversificate e l'autista per ragioni di sicurezza può decidere di non far salire o saltare le fermate. Per sopperire alla riduzione di posti, Atp, ha aggiunto su tutta la linea circa un centinaio di corse. Proseguirà anche il servizio a chiamata prenotabile il giorno prima. (ANSA).