Accoltellato in strada a Borgoratti

Accoltellamento in strada in piazza Rotonda a Borgoratti. Un ragazzo, di cui ancora non si conoscono le generalità, è stato trovato a terra ferito. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasferito l'uomo al pronto soccorso dell'ospedale San Martino in codice rosso. Sulla vicenda indaga la polizia della squadra Volanti.

La polizia ha fermato un uomo di 51 anni, italiano, per l'accoltellamento avvenuto oggi pomeriggio in piazza Rotonda, a Borgoratti. La vittima, un albanese di 34 anni, è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L'aggressore subito dopo avere colpito il rivale sarebbe scappato e si sarebbe barricato in casa, in una strada della zona. Il movente dell'aggressione sarebbe legato a questioni di droga, ma le indagini sono ancora in corso per capire esattamente cosa sia successo