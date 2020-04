Pupazzi WhatsApp per bambini Rapallo

(ANSA) - RAPALLO, 30 APR - Si chiamano Gigiotte e Nonnamuchina e sono due pupazzi che 'videochiameranno' i bambini di Rapallo per tenere loro compagnia in questo periodo di lockdown. È l'iniziativa lanciata dall'associazione culturale Perla del Tigullio che ha trovato il patrocinio del comune di Rapallo intitolata Pronto Bimbo - Indovina chi ti VideochiAma.

"Da mamma tocco con mano il disagio dei bambini a restare a casa o della paura di un cattivo invisibile" spiega l'ideatrice e attrice Viola Villa che insieme alla collega Fiora Dovo da lunedì animeranno i pupazzi. Il servizio, indicato per i bambini dai 5 ai 10 anni, sarà su iscrizione via whatsapp: si tratta di una videochiamata di circa 10 minuti durante la quale i due pupazzi intratterranno il bambino che l'ha richiesta.. Il numero, attivo tutti i giorni dalle 14 alle 15, è il 339/2633324. Il sindaco Carlo Bagnasco ha sottolinato "come, in questo periodo di difficoltà senza precedenti, i nostri bambini e ragazzi abbiano recepito appieno il significato delle direttive e dimostrato grande senso civico". (ANSA).