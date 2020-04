Coronavirus: S.Martino, 2° piano Maragliano non più covid

(ANSA) - GENOVA, 30 APR - All'Ospedale Policlinico San Martino di Genova a partire dalla giornata di domani il secondo piano del padiglione Maragliano, svuotato di pazienti positivi al covid (era dedicato alla bassa intensità assistenziale), verrà chiuso e sanificato, in attesa lunedì di tornare alla destinazione precedente all'emergenza. Stessa sorte per la rianimazione M2 del Monoblocco, che era dedicata all'alta intensità assistenziale per i pazienti positivi al Covid. Lo annuncia la direzione sanitaria. (ANSA).