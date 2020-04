In rsa imperiese 17 positivi su 28

Sono 17 su 28 gli ospiti positivi al covid-19 nella rsa 'Violante e D'Albertis' di Santo Stefano al mare, gestita dalla cooperativa Punto Service. E' risultato al termine dello screening ordinato da Alisa, l'agenzia ligure per la sanità. Due i positivi tra il personale. Ad annunciarlo è il sindaco Elio Di Placido. "La Asl ci ha chiesto di ricavare un'area all'interno della struttura in cui mettere in quarantena gli asintomatici. Non sono un direttore sanitario, ma non credo che questa, per buon senso, possa essere la soluzione migliore, visto che si metterebbero a rischio anche gli altri anziani negativi", dice il primo cittadino che chiede il ricovero degli asintomatici, come gli ospiti che si sono ammalati.

Intanto la Procura ha disposto accertamenti in alcune residenze sanitarie, dove si sono verificati focolai di covid con morti. "Si tratta di acquisizioni documentali", afferma il procuratore Alberto Lari. Al momento non risultano indagati.

Obiettivo: verificare il rispetto della normativa.