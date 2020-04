Fermato per controlli anti covid e trovato con droga, arrestato

I carabinieri hanno arrestato un uomo di 40 anni trovato in possesso di circa 180 grammi di cocaina. L'operaio è stato fermato per un normale controllo per limitare il diffondersi del Coronavirus mentre guidava la sua macchina in Piazza Massena. I militari gli hanno chiesto casa facesse in giro e vedendolo agitato hanno deciso di perquisirlo.

In tasca gli hanno trovato 25 grammi di polvere bianca. Nella sua abitazione i carabinieri hanno trovati altri 180 grammi e 10 mila euro in contanti. Dopo la sanzione amministrativa è stato trasferito al carcere di Marassi. (ANSA).