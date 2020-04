Finisce nella scarpata con l'auto, muore 38enne

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Incidente mortale intorno alle 21 a Casella, nell'entroterra di Genova. Un uomo di 38 anni, Roberto D'Arrigo, ha perso il controllo della sua auto, una Golf, che è finita in una scarpatae si è schiantata contro un albero. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i medici del 118 ma per l'uomo non c'era più nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri. L'incidente è avvenuto all'altezza della trattoria del Bado, nei pressi della ferrovia e l'auto ha rischiato di finire sui binari. I vigili del fuoco hanno usato una gru per recuperare il mezzo. A causare l'incidente, con ogni probabilità, sarebbe stata la forte velocità. (ANSA).