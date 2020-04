Coronavirus: ricerca su respiro, mascherine e mezzi pubblici

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - "Mettere a disposizione del territorio ligure soprattutto ma non solo, le competenze dell'Universita' di Genova e dei vari gruppi di ricerca, come chimica, ingegneria, e altre competenze dell'ateneo: da quando c'e' questa emergenza per il coronavirus stiamo cercando di dare in nostro contributo". Il preside della Facolta' di Scienze dell'universita' di Genova Emanuele Magi, spiega così come e' partito il progetto di ricerca sull'interazione tra il respiro umano e la diffusione di particelle batteriche o virus con mascherine e senza, soprattutto sui mezzi di trasporto pubblici.

"Abbiamo cominciato a supportare aziende che volevano riconvertirsi alla produzione di mascherine chirurgiche a testarne la validita'. Il dipartimento di chimica e chimica industriale, hanno avviato dei test sulla respirazione umana per vedere quale fosse la mascherina piu' efficace - racconta -. A quel punto l'azienda del trasporto pubblico genovese Amt ci ha chiesto di testare questo approccio sperimentale sui loro mezzi.

Lo scopo era vedere il beneficio usando le mascherine anche quando la distanza sociale non sia rispettata, come sui mezzi pubblici. Si nebulizza una sostanza colorata e si vede dove va a finire, con e senza mascherina e anche quando ne viene assimilata tramite la simulazione della respirazione artificiale". I campioni, dei filtri, così raccolti, verranno quindi analizzati e studiati, aiutando l'azienda a regolamentare i flussi nella prossima fase.

"Per noi e' fondamentale, questo studio, per prendere delle decisioni informate - ha spiegato l'amministratore unicod i Amt Marco Beltrame -. Perche' un autobus e' un microcosmo che viaggia portando persone, aria condizionata, calore, in tutta la citta' e poter partecipare a questa ricerca ci fara' capire quali sono le modalita' di diffusione del virus e quindi quali sono le scelte piu' opportune - ha concluso Beltrame -, un alto livello di servizio garantendo sicurezza per i nostri passeggeri." (ANSA).