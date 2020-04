Coronavirus: in Liguria 11 nuovi morti

(ANSA) - GENOVA, 29 APR - Si registrano 11 nuovi decessi per covid19 in Liguria, per un totale da inizio emergenza di 1.150.

I positivi in regione sono attualmente 5.166, 46 in più di ieri, dopo anche 59 nuovi guariti clinicamente (con due test consecutivi negativi). I nuovi contagi sono 116. Prosegue il calo dei ricoverati, oggi 32 in meno, portando a 767 gli ospedalizzati in regione, di cui 70 in terapia intensiva. I test effettuati sono 47.220, 1.501 in più di ieri.