A Sarzana 'zone rosse' per ponte Primo Maggio

Litorale e tenuta di Marinella, fortezza di Sarzanello, sentieri e argini dei fiumi. Saranno queste le 'zone rosse' a Sarzana per il ponte del Primo Maggio. Lo ha definito con una ordinanza la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli. Si tratta di siti "potenzialmente idonei per assembramenti". I divieti partiranno dalle 00 di venerdì 1 maggio fino alle 24 di domenica 3. "In un momento in cui entriamo in una fase complessa e delicatissima abbiamo qualche piccola libertà in più, ma il percorso per tornare alla normalità non può essere certo un 'liberi tutti'. Questo fine settimana dovremo essere ancora più attenti e rigorosi" ha detto Ponzanelli. È il dispositivo regionale entrato in vigore da lunedì con aperture su passeggiate e sport, a dare spazio ai sindaci di individuare eventuali restrizioni o divieti per ridurre il rischio contagio. (ANSA).