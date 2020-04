Prime 33 aziende aiutate da donazioni per crollo del ponte

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Sono 700 le domande ricevute dal Comune di Genova per accedere al bando da 260 mila euro per aiutare le microimprese e gli ambulanti nei Municipi coinvolti dal crollo del ponte Morandi grazie alle donazioni arrivate dai privati. Il bando è partito il 18 marzo e si chiuderà il 30 aprile: è esteso a tutto il territorio dei Municipi coinvolti maggiormente dal crollo, i Municipi II Centro Ovest, V Valpolcevera e VI Medio Ponente. Sono stati stabiliti tre scaglioni di importi per azienda a seconda delle aree definite dal bando: 4500 euro, 4000 e 3000. Previsti anche importi per gli ambulanti che tengono i mercati merci varie in suddetto perimetro. Le domande saranno processate sulla base dell'ordine di arrivo: ad oggi sono già in liquidazione più di 85.000 euro per 33 aziende, 13 ambulanti e 20 in sede fissa.

"Siamo orgogliosi del lavoro degli uffici comunali, che stanno gestendo il bando con estrema velocità - commentano gli assessori comunai al Commercio e al Bilancio, Paola Bordilli e Pietro Piciocchi - quella velocità che mai come in questo momento è necessaria per le nostre imprese e per la loro sopravvivenza. Oggi con il varo del nuovo ponte scriviamo una pagina di storia della città e vogliamo sottolineare come le donazioni frutto della generosità dopo il crollo del Ponte Morandi stiano ancora oggi avendo un grande ruolo". (ANSA).