Coronavirus: in Liguria meno ospedalizzati, ma ancora morti

(ANSA) - GENOVA, 28 APR - Calano gli ospedalizzati a causa del covi-19 in Liguria: ora sono 799, di cui 81 in terapia intensiva. Sono 38 in meno rispetto a ieri. Ma il conto dei morti cresce ancora: sono stati 13 in 24 ore per un numero complessivo di 1139. Però aumenta il numero dei guariti con 2 tamponi negativi: sono 1512, 82 più di ieri. I guariti a domicilio, ma ancora positivi sono 1548, 44 in più. In isolamento al domicilio sono 2772, 29 più di ieri. I positivi sono stimati in 5119, 35 più di ieri (894 a Imperia, 840 a Savona, 3024 a Genova, 356 alla Spezia). I test fatti sono 45719, 1680 più di ieri. In sorveglianza attiva sono 1882.

