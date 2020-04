Liguria, 11 medici in rianimazione

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - In Liguria sono 11 i medici ammalati di covid 19 in condizioni gravi: "Il dato dell'ultima volta che ho chiesto un aggiornamento ai singoli direttori generali la scorsa settimana era di 11 colleghi in rianimazione", spiega all'ANSA il presidente dell'ordine dei medici della Liguria Alessandro Bonsignore, per "un 50% medici del territorio e un 50% dell'ospedale". Sugli operatori sanitari in Liguria positivi al covid ci sono poi cifre discordanti. Per l'agenzia regionale ligure per la sanità Alisa i test molecolari al Sars Covid 19 (tamponi) realizzati fino al 15 aprile indicano una positività di poco inferiore al 3% tra il personale totale.

L'invito però è a non leggere il dato percentuale solo sulle persone testate, dato che l'esame è stato fatto a soggetti già con sintomi o altamente esposti. Per Bonsignore le cifre sono invece altre e riferisce che venerdì 24 aprile erano positivi il 20,4% dei testati, ma non considera al contrario il dato sul totale degli operatori ma solo quello sui testati ritenendolo significativo. "Rispetto all'idea che siano stati testati solo i sintomatici - spiega Bonsignore all'ANSA -, è stato così fino ai primi 20 giorni di marzo. In quella prima fase la percentuale di soggetti era intorno al 35%, essendo una popolazione selezionatissima e già da un punto di vista clinico si ipotizzava fossero positivi. Ma dopo il 20 marzo si è iniziato a fare uno screening con tamponi a tutto il personale, con una grande maggioranza di asintomatici. Il dato globalmente considerando gli esami sia fino al 20 marzo e sia successivamente è del 20,4% di positività a venerdì scorso dei soggetti sottoposti a tampone. Togliendo i primi giorni di marzo e considerando solo coloro che sono stati sottoposti al tampone dopo il 20 marzo le percentuali scendono attorno al 13% di positivi tra i testati". (ANSA).