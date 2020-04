L'arte in mostra dal terrazzo di casa

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - Quando il terrazzo di casa si trasforma in una galleria d'arte. Succede a Castiglione Chiavarese, un paese dell'entroterra dalla provincia di Genova, dove l'artista Alice Bertola ha deciso di utilizzare le lenzuola come tele e di 'stenderle' sul balcone per mostrarle. Alice Bertola, 41 anni, è una decoratrice e ritrattista. Non potendo andare nel suo laboratorio, a causa del Covid, non ha smesso di dipingere. Le lenzuola sono diventate le sue tele, i suoi figli, un'amica, un'attivista dell'Amazzonia i suoi soggetti, tutti in stile pop art. "Per fare asciugare il colore ho iniziato a stendere sul balcone le lenzuola che avevo dipinto - racconta Alice - poi un amico mi ha consigliato di lasciarle lì con il balcone a fare da spazio espositivo. Inizialmente ho sorriso, poi ho deciso di farlo così è nata una mostra, una galleria d'arte sul terrazzo".

Pe Alice l'arte deve fare riflettere, mandare messaggi profondi: ''Ho trovato il modo di farlo, nel mio piccolo. Mai arrendersi! La bellezza salverà il mondo. Anche l'arte subirà dei cambiamenti nei prossimi mesi. Ho visto tanta gente che in queste settimane si è messa a cantare e suonare dal balcone, io non so farlo, ma quello che so fare l'ho messo a disposizione".

