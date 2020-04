Imperia dice no all'ordinanza di Toti sul lockdown

Il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha firmato un provvedimento che conferma, sino al prossimo 3 maggio, le disposizioni della propria ordinanza del 15 aprile per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso. Il primo cittadino, dunque, ha deciso di attenersi alle disposizioni del Decreto Conte e di attuare la cosiddetta Fase 2, secondo le disposizioni e il crono-programma del decreto e, pertanto, dal prossimo 4 maggio. La decisione è stata assunta alla luce dei dati epidemiologici riscontrati a Imperia, tuttora di particolare rilevanza, che, come avverte Scajola: "non consentono l'adozione di misure estensive rispetto a quanto disposto a livello nazionale". Nel provvedimento si sottolinea che "l'adozione di nuove misure a livello locale contribuisce a diffondere incertezza tra i cittadini sulle norme effettivamente vigenti e sul comportamento corretto da adottare, nonché sull'azione di controllo da parte delle Forze dell'Ordine e degli Enti a ciò preposti". (ANSA).