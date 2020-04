Fase 2: Spezia apre sentieri,da Monterosso no ordinanza Toti

Riaprono i sentieri, le scalinate collinari, le piste ciclabili e la passeggiata a mare alla Spezia. E' quanto predispone l'ordinanza del sindaco Pierluigi Peracchini, che recepisce le nuove disposizioni regionali che di fatto anticipano l'avvio della fase 2 a oggi.

Riapre anche il cimitero dei Boschetti. A Lerici, dove si torna a poter fare attività sportiva ma dove le spiagge rimangono off limits, viene istituito il 'senso unico' per i pedoni: "occorre sempre utilizzare il marciapiede di destra rispetto al senso di marcia - si legge nell'ordinanza firmata dal sindaco Leonardo Paoletti -. Percorrendo l'unico marciapiede disponibile venga tenuta rigorosamente la destra curando di rendere agevole il passaggio di chi si incontra". Riaperture anche a Porto Venere dove i cimiteri saranno accessibili da domani, ok anche a passeggiate su sentieri e litorali. A Monterosso al Mare il sindaco Emanuele Moggia dice no all'ordinanza di Toti e sottolinea che fino al 4 maggio il Comune "in piena conformità con i provvedimenti statali, ha disposto restrizioni e comportamenti che devono essere ancora applicati, senza che possa invocarsi l'ordinanza emanata dalla Regione Liguria".

Continueranno monitoraggi e sanzioni. (ANSA).