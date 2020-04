Fase 2: a Sarzana cimiteri aperti dopo sanificazione

Saranno aperti ma solo da mercoledì 29 aprile i cimiteri del comune di Sarzana (La Spezia): il Comune ha predisposto la sanificazione e la disinfezione degli spazi prima di far accedere i visitatori.

L'afflusso sarà controllato per evitare assembramenti nel rispetto delle distanze di sicurezza. L'ordinanza firmata dalla sindaca Cristina Ponzanelli prevede anche la presenza di soluzioni disinfettanti per le mani e che i visitatori siano dotati di mascherine. A sorvegliare il gruppo di protezione civile comunale. (ANSA).