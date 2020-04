Elicottero polizia per controlli

(ANSA) - GENOVA, 27 APR - E' stato usato anche l'elicottero della polizia durante il fine settimana del 25 aprile per intensificare i controlli anti contagio a Genova. In totale sono state sanzionate 273 persone da venerdì a domenica, su 14637 controllate. Per la prima volta si è registrato in un solo giorno un incremento di titolari di negozi sanzionati, 18 nella sola giornata del 25 aprile, su 457 verificati. Nel corso di questi due mesi di lock-down erano state poche unità. Da ieri a Genova è arrivata la prima squadra di volontari della protezione civile fornita di monoruota elettrici per raggiungere i posti più isolati e difficilmente raggiungibili con i mezzi comuni.

(ANSA).