Coronavirus: Costa crociere, due giorni di cassa a settimana

Per il personale amministrativo di Costa Crociere scattano gli ammortizzatori sociali e saranno integrati anche grazie alla solidarietà dei dirigenti. L'accordo siglato oggi da Filt-Cgil, Fit- Cisl, Uiltrasporti e la compagnia riguarda gli 838 dipendenti della compagnia crocieristica e prevede due giorni di cassa integrazione alla settimana per ciascuno lavoratore, per un periodo totale di nove settimane a partire dal 4 maggio, con l'utilizzo dell'assegno di solidarietà tramite il fondo Solimare, il fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo. L' azienda si impegna ad anticipare il trattamento ed è prevista per i dipendenti anche un'integrazione salariale fino al 50% per le giornate di cassa finanziata anche grazie "all'autoriduzione volontaria della propria retribuzione da parte dei dirigenti e dell'intero management di Costa crociere che pur continuando a lavorare rinunceranno nella stessa proporzione di tutti i dipendenti ad una parte del proprio stipendio" spiega una nota della compagnia. Soddisfatti i sindacati che domani riuniranno l'assemblea dei dipendenti Costa. "L'accordo prevede che tutti, dirigenti compresi, concorrano ai sacrifici e non abbiano un'eccessiva decurtazione dello stipendio - commentano segretari generali di Filt-Cgil, Fit-Cisl e UilTrasporti, Enrico Poggi, Mauro Scognamillo e Giuseppe Nocerino -. Faremo incontri periodici con l'azienda per monitorare la situazione". Costa garantirà inoltre la maturazione dei ratei di tredicesima e quattordicesima. "Le persone sono la risorsa principale dell'azienda anche in questo momento di difficoltà e per il futuro" sottolinea Michael Thamm ceo di Costa group e Carnival Asia.

Costa Crociere riporta a casa i marittimi delle Filippine e dell'Indonesia con un viaggio via mare a bordo di Costa Mediterranea. Sulla nave sono stati imbarcati gli equipaggi di Costa Fortuna e Costa Pacifica e attualmente a bordo sono in tutto 1.308, di cui 876 filippini e 349 indonesiani. La partenza è prevista il 30 aprile da Brindisi con arrivo stimato a metà maggio.