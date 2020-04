Liguria, oggi 21 morti in più

(ANSA) - GENOVA, 26 APR - La Liguria registra oggi 21 nuovi morti con il Covid-19 e il totale dei decessi sale cosi' a 1112.

I test effettuati oggi, spiega in una nota la Regione, sono stati 1482 (42607 dall'inizio), e i positivi sono diventati 4988, 84 più di ieri. Negli ospedali ci sono 831 pazienti, 11 in meno di ieri, di cui 82 in terapia intensiva. Al Domicilio in isolamento ci sono 2667 (76 più di ieri), mentre le persone clinicamente guarite sono 1490 (19 più di ieri). Le persone guarite con 2 test consecutivi negativi sono 1404 (100 più di ieri).