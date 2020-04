25 Aprile: sindaco Sarzana, cecchino 'non ci rappresenta'

"La violenza non è mai accettabile e occorre sempre sobrietà nello svolgimento di un ruolo per cui è stato democraticamente eletto, anche se le responsabilità delle parole sono sempre personali e quelle di Iacopi non rappresentano certo il sindaco, né l'amministrazione comunale né la maggioranza che governa Sarzana". Così la sindaca di Sarzana Cristina Ponzanelli sull'uscita del capogruppo leghista a Sarzana (La Spezia) Emilio Iacopi che ha pubblicato un cecchino che spara a chi canta Bella Ciao dai balconi il 25 Aprile. "Abbiamo - aggiunge - ben altro ora da fare e su cui dovremmo impegnarci tutti insieme e comprese le opposizioni, oltre a scovare e commentare Iacopi. Lavoriamo tutti seriamente, per cortesia".

"Chiedo, a nome del mio Partito e di tutti i sarzanesi che fanno dell'antifascismo un valore imprescindibile, seri e immediati provvedimenti da parte del sindaco e del Consiglio Comunale nei confronti del Consigliere Iacopi nel rispetto del valore civile che Sarzana ed i suoi abitanti hanno conseguito negli anni" è l'appello del segretario del PCI spezzino Matteo Bellegoni.

Antonella Franciosi, coordinatrice provinciale di Italia Viva affema che "dalla sindaca di Sarzana ci aspettiamo di più che il biasimo. Nel suo ruolo le chiediamo di trarre le conseguenze dall'imbarazzo che le ha provocato la pubblicazione del meme.

Allontani il consigliere Iacopi dalla maggioranza, siccome le sue idee non sono quelle dell'amministrazione. Differentemente deve trovare il modo di spiegare a tutti come Iacopi può continuare a rappresentarvi senza che ne condividiate le idee personali. Per una volta le chiediamo coerenza vera".

"Questo é un post (poi rimosso) di Emilio Iacopi, capogruppo Lega al Comune di Sarzana (Sp) e Carabiniere in servizio - scrive sui social Paolo Ferrero, vicepresidente Sinistra Europea -. Verso questo cecchino virtuale attendiamo provvedimenti disciplinari dal ministero interni, espulsione dalla Lega e dimissioni da consiglio comunale". (ANSA).