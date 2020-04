45enne ritrovato morto in torrente

Un 45 enne è stato rinvenuto ieri sera cadavere in una pozza di acqua del torrente Sturla in località Figliolo in comune di Borzonasca. Sul posto i carabinieri della compagnia di Sestri Levante, che hanno svolto le prime indagini dopo l'intervento del personale del 118 e dei vigili del fuoco di Chiavari, le ipotesi sono di una caduta accidentale o di un gesto volontario visto che a detta della madre l'uomo da tempo era depresso anche per la costrizione di non poter uscire a causa del coronavirus. Il corpo dello sventurato è a disposizione della magistratura. (ANSA).